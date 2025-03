Sarpele este considerat inca din cele mai vechi timpuri un simbol biblic negativ. El reprezinta ispita, amagire si pericol in final. De aceea, trebuie sa fii extrem de atenta la rezultatul care va iesi in urma testului sarpelui. El scoate la iveala tot ce este mai rau, lucrul de care trebuie sa te feresti pentru a preveni necazurile, dar te ajuta si sa realizezi ce ar trebui sa schimbi in viata ta.

Iata care este dusmanul tau de moarte si ce spune testul sarpelui despre tine!

Testul sarpelui – de unde vine pericolul in viata ta

Nu subestima testul sarpelui, pentru ca doar cu ajutorul lui poti sa descoperi in spatele carui chip, poate unul prietenos si cald la prima vedere, se afla dusmanul tau de moarte. Priveste cu atentie imaginile de mai jos si alege-o pe cea care iti atrage atentia cel mai mult. Iata de cine ar trebui sa te feresti pe viitor!

1. Prietena cea mai bună Tu o consideri cea mai bună prietenă, dar ea nu este deloc așa cum încearcă să pară în fața ta. Poate că ea nu a fost dușmanul tău de la începutul legăturii voastre, dar din invidie pentru reușitele tale, ea s-a transformat într-o persoană de temut pentru tine. Ai grijă, pentru că este vicleană și te poate atrage în multe capcane. Trebuie să ai grijă ce informații îi împărtășești de acum încolo, pentru că are de gând să le folosească împotriva ta. Nu ar trebui să te mire dacă afli că încearcă să îl cucerească pe iubitul tău ori că îți va distruge rochia preferată, cea în care îți stă atât de bine. Sfat: Testează-ți cea mai bună prietenă și află cât ține ea de fapt la tine. S-ar putea să ai parte de o surpriză neplăcută cât de curând. 2. Colega de serviciu Pare că îți zâmbește sincer și că îți vrea binele la locul de muncă, dar de fapt are două fețe. Colega de serviciu pe care probabil o simpatizezi, pentru că se interesează mereu de ceea ce ți se întâmplă, nu este așa cum o vezi tu. Ea este meschină, dar încearcă să pară generoasă și bună la suflet. Ai grijă, pentru că interesele ei nu te avantajează deloc. De-abia așteaptă să greșești pentru a începe să îți sape groapa. Chiar dacă nu ocupi neapărat un post mai bun ca al ei, nu va ezita să te îndepărteze atunci când va apărea ocazia ideală pentru ea. Sfat: Nu toate chipurile zâmbitoare de la locul de muncă îți vor binele cu adevărat, astfel că ar trebui să încerci să afli care sunt cele false. Nu vorbi niciodată cu ele despre ideile pe care le ai, pentru că s-ar putea să ți le fure și să le prezinte în fața șefilor ca fiind ale lor. 3. Soacra Mama partenerului tău nu prea te are la suflet, așa că este în stare de orice pentru a te scoate din viața lui. Poate că ți-a oferit deja câteva semne până acum, poate că nu, dar cert este că e parșivă. Te va face să ai încredere în ea, apoi te va trăda fără să aibă vreo remușcare. Mai mult decât atât, chiar este în stare să pună paie pe foc în fața fiului ei. Ea nu crede că ești potrivită pentru el, așa că îți va presăra în cale multe teste și capcane. Sfat: Demonstrează-i soacrei tale că tu ești femeia de care are nevoie fiul ei. Împrietenește-te cu ea, dar nu lăsa niciodată garda jos, ci păstrează-ți bine câteva arme cu care să o dai gata atunci când va încerca să facă ceva împotriva ta. 4. Tu însăți Poate că ți se pare ciudat ca tocmai tu să fii trecută pe această listă neagră, însă testul șarpelui nu minte. Chiar tu ești cel mai mare dușman pe care îl poți avea pe această lume. De ce? Pentru că tu te sabotezi atunci când renunți la visurile tale și atunci când preferi să gândești negativ despre tine. În loc să faci tot ce îți stă în putință pentru a reuși în viață, tu parcă încerci să îți pui singură obstacole în cale. Mai mult decât atât, nu accepți nici măcar soluțiile pe care ți le oferă cei din jurul tău, ci găsești mereu câte o scuză pentru fiecare dintre ele. Sfat: Eliberează-te de emoții negative și uită de limitele pe care ți le-ai fixat până acum. Doar așa vei reuși să înlături obstacolele pe care chiar tu le-ai pus în calea ta până acum.