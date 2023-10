După moartea actorului Matthew Perry, un fragment din memoriile actorului s-a viralizat pe internet. Actorul a mărturisit cum își dorește să fie ținut minte de publicul larg:

„Am avut o mulțime de suișuri și coborâșuri în viața mea. Încă lucrez la asta personal, dar cel mai bun lucru la mine este că dacă un alcoolic sau dependent de droguri vine la mine și îmi spune: „Mă ajuți?” Întotdeauna voi spune: „Da, știu cum să fac asta. Voi face asta pentru tine, chiar dacă nu o pot face întotdeauna pentru mine! Așa că fac asta, ori de câte ori pot. În grupuri, sau unul la unul.

Și am creat Casa Perry din Malibu, o clinică de dexintoxicare pentru cei cu adicții. Am scris și piesa mea The End of Longing, care este un mesaj personal către lume, o formă exagerată a mea ca alcoolic. Am avut ceva important de spus oamenilor ca mine și celor care iubesc oameni ca mine.

Când voi muri, știu că oamenii vor vorbi despre Friends, Friends, Friends. Și mă bucur de asta, mă bucur că am făcut o muncă solidă ca actor și că le-am oferit oamenilor bucurie, dar când voi muri, în ceea ce privește așa-zisele mele realizări, ar fi bine dacă serialul Friends ar fi enumerat cu mult în urma lucrurilor pe care le-am făcut pentru a încerca să ajut alți oameni.

Știu că nu se va întâmpla, dar ar fi frumos.”