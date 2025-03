Uneori, viata ne pune in situatia in care trebuie sa dezlegam mistere demne de Sherlock Holmes. Sunt cazuri greu de solutionat, in care nu exista urme vizibile, care sa indice un anume vinovat. Indicii, presupuneri si intuitia proprie sunt tot ce ai la dispozitie pentru a gasi solutia potrivita. In acele momente trebuie sa te bazezi pe abilitatea de a judeca si poti observa influenta personalitatii asupra modului in care iei decizii.

Iata un test curios in care nu ai la dispozitie decat fotografia de mai sus pentru a descoperi vinovatul. Totul depinde de ceea ce vezi si ce crezi tu ca este determinant in solutionarea problemei. Tu esti mama care se afla intre micuti. Priveste cu atentie copiii din imagine.

Cine a spart, oare, vaza?

Copilul A

Alegerea A pare cea mai evidenta. Copilul priveste in jos si lasa impresia ca are remuscari pentru ceea ce a facut. Este singurul asezat pe partea dreapta in vreme ce fratii sai stau in stanga si par sa-l invinovateasca pentru vaza sparta. Poti, totusi, spune fara teama ca gresesti ca el este vinovatul? Poate ca el este, de obicei, tapul ispasitor, victima pe care toata lumea o arata cu degetul desi nu exista suficiente dovezi care sa-l acuze.

S-ar putea ca unii dintre ceilalti copii sa-l convinga sa-si asume el responsabilitatea pentru vaza distrusa. Insa ce spune aceasta alegere despre personalitatea ta? Esti un om foarte atent caruia nu-i scapa din vedere nici cel mai mic detaliu. Privirea ta agera cauta orice semn lasat de oameni si tocmai de aceea esti foarte greu de pacalit. In plus, esti o persoana foarte responsabila in toate aspectele vietii tale.

Fata B

Urmatoarea optiune este fata B. Probabil ca este cea mai mare dintre frati, o adolescenta chiar, care are grija de cei mici atunci cand mama lor este ocupata. Privirea ii este atintita pe baiatul A, ca si cum ar spune ca el este vinovatul. In acelasi timp, fata pare relaxata, plina de intelegere si afectiune fara sa judece pe nimeni. Pentru tine este mai important sa-i intelegi pe ceilalti decat sa-i judeci si sa cauti dreptate. Mai ales ca sunt situatii in care intelegerea si iubirea sunt cele care conteaza cu adevarat.

In plus, esti o persoana cu picioarele pe pamant, care recunoaste atat problemele celorlalti cat si cele proprii. Atunci cand cauti solutii folosesti gandirea logica, fiind mereu orientat catre obiectivul stabilit.

Baiatul C

Este cel mai ascuns dintre frati. Isi tine mainile in buzunare si, in plus, are o privire acuzatoare. Pare sa dea vina pe baiatul A. Poate ca l-ai desemnat pe el ca fiind vinovatul poznei intrucat privirea sa spune: „Eu am spart vaza, insa voi scapa pentru ca toti ceilalti dau vina pe tine”. Ce dezvaluie aceasta alegere despre personalitatea ta?

Ai calitati de lider. Pentru tine este importanta starea de spirit a celor care te inconjoara si stii ce ai de facut pentru ca totul sa fie in ordine. Intotdeauna preiei comanda si ai propria opinie despre orice subiect. Cauti mereu binele comun intrucat stii ca doar asa toata lumea are de castigat.

Fata D

Se sprijina de mama sa, temandu-se de consecintele care decurg din spargerea vazei. Este singura persoana, in afara mamei, care priveste direct la vas. Celelalte persoane sunt concentrate pe copilul A care priveste in jos, cu vinovatie. Tu crezi ca micuta a spart vasul si acum vrea sa se ascunda in bratele mamei sale pentru a scapa de pedeapsa.

Din punct de vedere psihologic, alegerea ta demonstreaza ca esti o persoana responsabila si de incredere. Tocmai de aceea, reusesti in tot ceea ce iti propui. In fiecare zi iti doresti sa devii o persoana mai buna si sa-ti atingi obiectivele fixate. Ai incredere in ceilalti si esti foarte sensibil. Acesta este motivul pentru care esti o persoana importanta in societate.

sursa: Sfatul Parintilor