„Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanță în public nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță, nu doar lor ca persoane și instituțiilor și în general dacă am avut astfel de probleme am preferat să le analizăm o dată, de 2-3 ori și când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o, dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”



Este momentul în care Ilie Bolojan a sărit să îi ia apărarea lui Emil Hurezeanu, după ce premierul Marcel Ciolacu a sugerat o schimbare de abordare în relația cu SUA după seria de gafe fără precedent a ministrului de Externe.

După ce abia a reușit să își păstreze funcția cu intervenția președintelui, Hurezeanu a continuat seria gafelor. La reuniunea NATO de la Bruxelles, a întârziat la poza de grup cu ceilalți lideri europeni.





De scaun se ține cu ajutorul președintelui și Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, cel care locuiește la Washington într-un adevărat palat cu 46 de camere, 8 dormitoare, 8 băi și piscină, amplasat pe o proprietate de peste 2000 de metri pătrați, cu o chirie de 21.000 de dolari pe lună.

Ca să acopere incompetența diplomatică și să deblocheze relația cu Statele Unite, premierul a anunțat că a discutat cu românii din diaspora și le-a cerut să facă lobby pentru țara noastră pe lângă administrația Trump.