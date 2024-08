România este renumită pentru peisajele sale spectaculoase și destinațiile unice, dar puțini știu că sub apele țării se află un oraș cu o istorie fascinantă. Acest oraș scufundat, cunoscut sub numele de Orșova Veche, a fost îngropat sub apă în urmă cu mai bine de cinci decenii, într-o acțiune decisivă a fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu.