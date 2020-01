Telenovela liftierei concediate. Liviu Pleșoianu, virulent către Violeta Alexandru

La doar câteva zile de la pierderea locului de muncă, liftiera se întoarce la serviciu. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunțase sâmbătă nu are nevoie de liftieră la minister și va merge pe scări sau își va chema liftul singură, nu cum au făcut predecesorii săi.

Liviu Pleșoianu comentează situația și o atacă pe Violeta Alexandru,

„Violeta Alexandru, coboară pe scări, ieși definitiv din minister și dă-te-n alte lifturi!

O știre aparent mică este, de fapt, ȘTIREA ZILEI. Pentru că nu știrea e mică, ci ființa de la Muncă! ...O ființă bipedă mică-n cap și-n suflet, care ocupă în mod uluitor scaunul de ministru al Muncii, se lăuda zilele trecute că a dat-o afară pe liftieră și că merge singură cu liftul de la minister dacă are nevoie. "Bun simț, normalitate, revizie pentru folosire fără liftieră" scria mica-n cap și-n suflet, crezând ca rupe astfel gura târgului și că ne arată cât e ea de "decentă". Doar că, în realitate, lucrurile stau așa:

1. Liftiera s-a întors la lucru pentru că e angajata firmei care se ocupă de mentenanța liftului, nu angajata ministerului Muncii. Deci tanti mică-n cap, care își zice ministru, habar nu are pe ce lume trăiește... Ființa mică-n cap, care cică e ministrul MUNCII, n-are nici cea mai vagă idee pentru cine MUNCEȘTE liftiera... 2. Chiar să fi fost angajata ministerului, cum să te lauzi, ditamai ministrul MUNCII, că ai dat afară o sărmană liftieră? Ființa mică-n suflet atât a putut, pur și simplu ATÂT a putut... Concluzie: pentru că ai vrut să faci pe ființa extraordinară, dragă mică-n cap și-n suflet, eu îți urez tradiționalul: IEȘI AFARĂ, FIINȚĂ EXTRAORDINARĂ! Coboară pe scări, ieși definitiv din minister și dă-te-n alte lifturi!”, scrie Pleșoianu pe Facebook.

Liftul este unul vechi, iar în contractul de mentenanţă se menţionează că este autorizat doar pentru a fi operat de un liftier pregătit, acesta nefiind angajat al ministerului, ci al firmei în cauză.

„Haideți că am elucidat și Epopeea Liftiera de la Ministerul Muncii. Liftul este unul foarte vechi, iar în contractul de mentenanță (semnat cu aceeași firmă care operează lifturile din Palatul Parlamentului, în urmă cu mulți ani) se menționează că este autorizat doar pentru a fi operat de un liftier pregătit în acest sens, liftierul nefiind angajat al ministerului, ci al firmei în cauză. Operarea liftului fără liftier presupune retehnologizarea acestuia și reautorizarea în acest sens, doar că Ministerul Muncii își are sediul în clădirea Ministerului de Interne, astfel că nu poate face investiții într-un bun care nu îi aparține. MAI a obținut fonduri pentru reabilitarea întregii clădiri, în care își mai are sediul și Ministerul Sănătății, astfel că nu poate rata proiectul pe motiv că ar fi reparat un singur lift, iar, astfel, cheltuielile s-ar dubla, pe același bun din clădire. În concluzie, liftiera rămâne la Ministerul Muncii! Stimabila Violeta Alexandru a ajuns să consume inutil energie în războaie cu o liftieră, care a mai și câștigat. Între timp, alocațiile copiilor nu sunt dublate, pensia minimă este înghețată, salariul minim pentru studii superioare, la fel, înghețat, iar altele sunt sub semnul întrebării”, a explicat, pe Facebook, Cristian Vasilcoiu, consilierul parlamentar al Olguței Vasilescu, fost ministru al Muncii în guvernele PSD din ultimii trei ani.