Tătaru: Vom suplimenta numărul de paturi la "Elias" și "Matei Balș", suntem într-un moment dificil

Aflat într-o vizită la Iași, pentru a verifica stadiul lucrărilor la noul spital modular, ministrul Sănătății a afirmat că, în acest moment, la nivel naţional există aproape 4.000 de paturi la terapie intensivă, dintre care jumătate în unități dedicate pacienţilor COVID-19.

"În cele 226 de spitale COVID în faza 1, faza 2 şi suport COVID sunt în jur de 2.000, 1.927 de paturi de terapie intensivă. Sunt anumite judeţe unde avem o supraîncărcare a acestor paturi. Până acum, s-a recurs la acele TIR-uri, acele unităţi mobile de terapie intensivă, unul la Ploieşti, unul la Galaţi, acolo unde am văzut o încărcătură mai mare, dar şi la transferuri de pacienţi în spitale care au paturi goale. În următoarea perioadă, şi la "Elias" şi la "Matei Balş" va fi suplimentat numărul de paturi la terapie intensivă. Noi sperăm ca evoluţia să ne ajute să putem gestiona această situaţie", a afirmat Tătaru.

Ministrul Sănătății a recunoscut că evoluția bolii în ultimele săptămâni nu e deloc favorabilă și ar fi nevoie de o cooperare mai eficientă.

”Orice poate veni în sprijinul asistenţei medicale, orice poate veni în sprijinul sănătăţii românilor, orice poate veni în sprijinul împotriva luptei împotriva SARS-COV-2 este binevenit, dar haideţi să nu încălecăm politic un moment de suferinţă al poporului român”, a afirmat, duminică, la Leţcani, în judeţul Iaşi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

”Când am putut decide şi am putut trata aşa cum consideram noi, am avut o evoluţie favorabilă. Când a intervenit acea măsură de relaxare, dar nu acela a fost pericolul, ci acea neîncredere, acea bagatelizare, acele îndemnuri de a nu respecta...Când vine din partea unei forţe politice, când vine din partea unor oameni care reprezintă ceva în statul român, când vine din partea unor lideri de opinie, totul devine foarte greu”, a adăugat Tătaru, citat de news.ro.

Reacția ministrului vine la câteva ore după ce imaginile cu o coloană de ambulanțe ce așteaptă în curtea Institutului "Matei Balș" au devenit virale.