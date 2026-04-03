Tânăr prins la volan fără permis, cu mașină neînmatriculată și număr fals

Sursă: Realitatea.Net

Un tânăr de 19 ani din județul Bihor a fost descoperit în trafic, în noaptea de joi spre vineri, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat, având montate plăcuțe cu număr fals, deși nu deținea permis de conducere.

"La data de 3 aprilie a.c., în jurul orei 01.50, pe drumul comunal 70, în localitatea Cărăndeni, județul Bihor, polițiștii Secției nr.5 de Poliție Rurală Oradea au depistat în trafic un tânăr, de 19 ani, din comuna Lăzăreni, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule", au transmis vineri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean(IPJ) Bihor.

Potrivit sursei citate, din verificări s-a constatat că autoturismul condus de acesta era radiat din circulație și avea montate plăcuțe cu un număr de înmatriculare atribuite unui alt autovehicul.



În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub supravegherea unui procuror.

