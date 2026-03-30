Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, procurorii au dispus, luni, punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva tânărului, sub acuzaţiile de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când poliţiştii de la Biroul Poliţie Autostrăzi A1 Deva–Nădlac au fost sesizaţi despre producerea unui accident în care un autoturism Skoda, condus de tânăr, a lovit din spate un alt vehicul, pe sensul de mers Nădlac–Arad.

Pentru stabilirea cauzelor evenimentului rutier, poliţiştii au dispus testarea şoferului privind consumul de alcool şi de substanţe interzise. În momentul în care era transportat de un agent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad pentru recoltarea probelor biologice, tânărul a încercat să fugă, l-a îmbrâncit pe poliţist, l-a prins de gât şi a încercat să îi ia arma din tocul portarmă, dar şi cătuşele şi spray-ul lacrimogen.

În timpul altercaţiei, uniforma agentului a fost deteriorată, iar acesta a suferit leziuni care necesită 1–2 zile de îngrijiri medicale. Procurorii au reţinut că prin faptele sale, comise în public, tânărul a tulburat ordinea şi liniştea publică.

După reţinerea pentru 24 de ore, duminică, Parchetul a sesizat Judecătoria Arad cu propunerea de arestare preventivă a tânărului pentru 30 de zile, măsura fiind admisă de instanţă.