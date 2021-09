Elevii cer adoptarea de urgenţă a unei hotărâri care să fixeze cuantumurile minime ale burselor şcolare.

Consiliul Naţional al Elevilor spune că Guvernul României este obligat să adopte o hotărâre prin care să aprobe cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, pentru anul şcolar în curs.

Astfel, sute de mii de elevi beneficiari ar fi în imposibilitatea de a primi bursele școlare aferente. Ba mai mult, cuantumul minim al acestora ar rămâne la fel pentru fiecare tip de brusă – doar 100 de lei.

„Consiliul Național al Elevilor consideră inacceptabilă această decizie, tocmai în ideea în care cele patru tipuri de burse sunt făcute în așa fel încât să fie diferențiate în funcție de necesitățile elevilor beneficiari. Dacă ne plafonăm, nu ne uităm, de fapt, la fondul problemei și anume, faptul că fiecare tip de bursă are criterii de acordare diferite și nu vom putea să respectăm și să găsim soluții la problemele cu care elevii se confruntă zi de zi”, a precizat Robert Avram, secretar executiv la Consiliul Național al Elevilor.

Pe de altă parte, deși a început școala, bursele nu rămân neacordate, spune Sorin Ion, secretar de stat de la Ministerul Educației. Potrivit acestuia, vor urma mai multe consultări.

„Avem timpul necesar pentru a stabilit cadrul legislativ pentru acordarea burselor, inclusiv pentru luna septembrie. Mai mult decât atât, în cursul săptămânii trecute am avut o întâlnire cu reprezentanții elevilor, în care am discutat despre modalitatea de acordare a burselor pentru anul școlar următor și am căzut de comun acord asupra unor principii generale”, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.