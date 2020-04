SURSE - Un asistent de la Spitalul Floreasca, REȚINUT pentru că ar fi furat măști și recipiente de dezinfectant din unitatea medicală

Bărbatul a fost depistat în județul Teleorman.

”Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că in data de 29 03 2020, in afara orelor de program s-ar fi prezentat la locul de muncă, unde ar fi pătruns in depozitul și ulterior in magazia unității sanitare unde are locul de muncă, și de unde ar fi sustras 2000 de măști și recipiente de dezinfectant , pe care ulterior le-a vândut unor persoane fizice. Au fost identificate și restituite de către suspect un număr de 550 măști de protecție”, a transmis Poliția Capitalei. Citește continuarea pe realitateadinjustitie.net.