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Politica· 1 min citire

SURSE: Tabăra Bolojan din PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea

Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS

Tabăra Bolojan din PNL ar pune la cale suspendarea lui Nicușor Dan, în cazul în care președintele l-ar desemna pe Sorin Grindeanu premier, spun surse Realitatea PLUS. Liberalii care îl susțin pe premierul demis ar fi, astfel, dispuși să se asocieze inclusiv cu parlamentarii din opoziție.

Strânși într-un cerc restrâns, mai mulți lideri ai PNL au vorbit despre o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Potrivit surselor menționate, totul vine în contextul în care Nicușor Dan trebuie să facă, în aceste zile, o desemnare pentru funcția de premier, iar una dintre variante ar fi liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

Tabăra din PNL care îl susține pe Bolojan nu este însă de acord cu această variantă, astfel că se fac presiuni în acest sens.

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