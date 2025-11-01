Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulți „bani negri” aruncați împotriva sa, „din toate părțile, sume fabuloase”, vor fi scoase din context informații din CV-ul său și va fi atacat.

„Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi de care au sunt de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina „antisistemului”. Ironic, da! Parșiv, absolut! Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba”, mai afirmă Ciucu.

Postarea vine după ce publicația ziaruloperativ.ro a susținut că, în perioada 2014-2017, Ciprian Ciucu, în calitate de director al Centrului Român de Politici Europene (CRPE), a beneficiat de o parte din fondurile de 2 milioane de euro gestionate de MAE prin Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare (UASD).

Reacția lui Ciprian Ciucu: Dezmint

La scurt timp după apariția scenariului privind o posibilă retragere, edilul sectorului 6 a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, că nu are de gând să facă așa ceva.

Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.

Dumincă are loc conferinţa municipală a filialei Bucureşti şi o şedinţă a Biroului Naţional în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, anunţă USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00.

Vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Bucureşti, Dominic Fritz – preşedinte USR, Vlad Voiculescu – preşedintele filialei USR Bucureşti, Diana Buzoianu – ministrul Mediului şi deputat de Bucureşti.

La eveniment sunt invitaţi 400 de membri şi simpatizanţi USR.