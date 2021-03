Primăria din Minneapolis va plăti această sumă record de 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd, sumă ce include și o parte de 500.000 de dolari pentru cartierul în care George Floyd a fost arestat. Conform AP News, avocatul familiei bărbatului ucis a convocat și o conferință de presă, la care însă nu vor participa și rudele lui George Floyd.

George Floyd, un bărbat neînarmat, a murit sufocat pe 25 mai 2020, după ce Derek Chauvin, un polițist i-a apăsat gâtul cu genunchiul. Potrivit unor înregistrări, bărbatul cerea să fie eliberat, pentru că nu mai putea respira. Un alt poliţist, Alexander Kueng, a apăsat cu genunchii partea superioară a piciorelor lui Floyd, iar colegul lor J. Thomas Lane, l-a încătușat pe suspect.

