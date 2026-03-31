Într-o încercare de a oferi o gură de oxigen transportatorilor sufocați de prețurile record la carburanți, Executivul a decis marți simplificarea radicală a procedurilor de plată pentru compensarea accizei la motorină. Măsura, anunțată de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, vizează eliminarea unei condiții birocratice care bloca plățile până la adoptarea anuală a Legii bugetului de stat, o formalitate care genera întârzieri nejustificate în fiecare an.

Trei săptămâni câștigate pentru firmele de transport

Modificarea adusă Hotărârii de Guvern nr. 1.094/2025 reprezintă o schimbare de paradigmă în relația statului cu operatorii economici. Prin ruperea legăturii dintre momentul plății și calendarul bugetar parlamentar, autoritățile estimează că beneficiarii vor intra în posesia banilor cu cel puțin trei săptămâni mai devreme decât în anii precedenți. „Se va putea trece imediat la efectuarea plăților pentru sumele restante, în special cele acumulate pe parcursul anului 2025”, a subliniat Ioana Dogioiu în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria.

Peste 2.500 de cereri așteaptă deblocarea fondurilor

Necesitatea acestei intervenții legislative este confirmată de volumul uriaș de dosare aflate deja în analiză. Potrivit comunicatului oficial, autoritățile competente au procesat până în prezent peste 2.500 de cereri de compensare care vizează motorina achiziționată în ultimul trimestru al anului trecut. Până la această modificare, deși cererile erau validate tehnic, plățile efective rămâneau captive în procedurile bugetare rigide.

Eficientizarea sprijinului financiar

Scopul declarat al noii reglementări este asigurarea unui acces previzibil și rapid la resurse financiare pentru operatorii eligibili. Într-un context economic marcat de volatilitatea prețurilor la pompă, rapiditatea cu care statul rambursează aceste sume poate face diferența între supraviețuirea sau blocajul multor companii din sectorul transporturilor și logisticii. Astfel, prin eficientizarea mecanismului de plată, Guvernul speră să atenueze presiunea asupra costurilor de distribuție, care se reflectă, în final, în prețul tuturor produselor la raft.