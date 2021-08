”O cantitate substanţială de arme a căzut în mâinile talibanilor şi, evident, nu credem că ni le vor înapoia de bună voie”, a spus oficialul american într-o conferință de presă, la Casa Albă, după ce a fost întrebat despre echipamentele militare americane din Afganistan.

Precizarea vine după ce, în urmă cu două zile, talibanii au difuzat o înregistrare video în care defilau în jurul unor elicoptere americane modelul ''Black Hawk'' ale armatei afgane pe aeroportul din Kandahar (sud).

This would sure appear to be the Taliban perusing Black Hawk helicopters at Kandahar Airfield. Just weeks ago, U.S. officials highlighted the U.S. sending the Afghan air force more Black Hawks as a sign of continued support. https://t.co/jX6jt5PG1r