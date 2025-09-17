ANOSR arată că reducerile de la transport și tăierea burselor pun presiune directă pe traiul studenților, mulți dintre ei depinzând de aceste beneficii pentru a-și continua studiile. Organizația avertizează asupra faptului că, în acest context provocator, austeritatea în educație poate duce la un val și mai mare de abandon universitar, fenomen care oricum depășește 40%.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România reprezentâ 31 de universităţi și un total de 136 de organizaţii membre. „Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar a fost primul semnal de nepăsare a statului faţă de parcursul universitar”, amintesc reprezentanţii ANOSR, într-un comunicat transmis miercuri. Organizația precizează și faptul că, după limitarea dreptului de a călători cu reducere, Guvernul Bolojan a diminuat și fondul de burse. „Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimul deceniu. Totuși, statul a redus fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând circa 44.000 de studenţi fără sprijin financiar de la începutul lunii iulie 2025”, susţine federația.

„Lucrurile nu s-au schimbat cu nimic”

Reamintim că pe 26 iunie au avut loc proteste ale studenților la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Baia Mare, Alba Iulia și Galați. Pe 8 septembrie, ANOSR a ieșit din nou în stradă, alături de sindicatele din învățământ și de elevi.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate şi presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Din acest motiv, ANOSR anunţă proteste masive ale studenţilor în toată ţara, odată cu începerea anului universitar”, transmite organizația.