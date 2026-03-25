”Riscul (de avalanșă n.r.) e mic, dar nu inexistent în anumite scocuri unde a rămas zăpadă mai mare. Să fie complet echipați pt ski off-piste, cu cască, sondă, lopată, DVA (dispozitiv de căutare în avalanșă n.r.), rucsac ABS (sistem airbag pentru avalanșă n.r.)”, a explicat Dan Popescu, directorul Serviciului Salvamont Sibiu, pentru Agerpres.

În această perioadă, pasionații de sporturi de iarnă care ajung la Bâlea Lac, caută experiența schiului de tură și a celui în afara pistelor. Spre deosebire de stațiunea Păltiniș, unde în sezonul rece există piste de schi, la Bâlea Lac nu sunt amenajate aceste schi.

La Bâlea Lac în aceste momente se poate ajunge doar cu telecabina. Accesul se face pe șoseaua Transfăgărășan doar până la Bâlea Cascadă, de unde, până la Bâlea Lac, este posibil doar transportul pe cablu.