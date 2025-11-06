Strada face parte dintr-un proiect de reabilitare recent finalizat, iar rezultatul a devenit rapid subiect de discuție pentru întreaga comunitate.

Locuitorii, împărțiți între nemulțumire și satisfacție

În cartierul 7 Noiembrie, opiniile sunt împărțite. O parte dintre localnici consideră că numărul mare de treceri de pietoni este exagerat și afectează circulația rutieră. Ei spun că, în loc să ajute, marcajele dese creează confuzie și aglomerație. Alți râmniceni, dimpotrivă, apreciază măsura și cred că siguranța pietonilor trebuie să primeze.

Unii locuitori au remarcat că distanța dintre zebre este atât de mică încât șoferii abia apucă să accelereze înainte să întâlnească următoarea. Pe de altă parte, părinții cu copii sau persoanele în vârstă se simt mai protejați atunci când au la dispoziție mai multe locuri sigure pentru traversare.

Explicația autorităților: proiectul respectă toate avizele

Primăria Râmnicu Sărat a reacționat după valul de comentarii, explicând că toate marcajele au fost realizate conform documentației tehnice aprobate. Potrivit autorităților locale, lucrările de pe strada Dudului au fost executate „în baza planșei de execuție a proiectantului”, iar constructorul a respectat întocmai indicațiile primite, scrie presa locală.

Reprezentanții administrației au precizat că proiectul a trecut prin toate etapele legale și a primit avizele necesare din partea instituțiilor competente. Cu alte cuvinte, numărul mare de treceri de pietoni nu a fost o decizie arbitrară, ci o consecință a planificării tehnice stabilite anterior.

Primăria: Șoferii vor fi mai atenți, pietonii mai disciplinați

Oficialii din Râmnicu Sărat susțin că, dincolo de aspectul neobișnuit, situația ar putea avea și beneficii. Ei afirmă că densitatea trecerilor de pietoni va obliga conducătorii auto să reducă viteza și să circule mai prudent prin cartier. În același timp, locuitorii ar trebui să respecte regulile de traversare, fără a traversa în afara marcajelor.

Posibile modificări după recepția finală a lucrării

Autoritățile locale au mai anunțat că lucrarea nu este încă recepționată definitiv. După finalizarea procedurii de recepție, se va analiza modul în care noile marcaje influențează traficul și comportamentul participanților la circulație. Dacă se va constata că numărul trecerilor afectează fluența traficului, municipalitatea ar putea decide modificarea semnalizării rutiere.

