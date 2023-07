Transcrierile procurorilor surprind discuția dintre Radu Tănăsescu Laurențiu, directorul firmei care controla spațiile comerciale de pe aeroport și Hardan Saadeh, care controla firma ce asigura serviciile de pe platforma aeroportuară.

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Cine ne-a… la Sorin?

SAADEH HARDAN: Cine, care Sorin? Grindeanu? Cine?

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: …(neinteligibil, vorbeşte în şoaptă)…

SAADEH HARDAN: Coldea? Io nu cre…

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Subiect şi predicat! Sută la sută!

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Oricum Grindeanu ne-a …dat..

Din interceptări reiese influența uriașă pe care ar fi avut-o, conform inculpaților, generalul în rezervă din SRI, Florian Coldea. Acesta ar fi intervenit pe lângă ministrul Sorin Grindeanu în favoarea unei companii concurente din Franța, care ar fi vrut să preia controlul spațiilor comerciale de pe Otopeni.

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Știm cine…

HARDAN SAADEH: Urmărești…

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Știm și pe…mâna cui, pe mâna francezilor! Ca să știi!

HARDAN SAADEH: Da. Dacă tu zici c-a dat lu’ Coldea bani și Coldea joacă cu francezii, nu-nțeleg!

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Joacă cu francezii…

HARDAN SAADEH: Și de ce dă bani lui?

TĂNĂSESCU RADU LAURENŢIU: Păi nu, nu știu dacă i-a dat bani și lui Coldea, a dat la băieți prin servicii! Știu!

Chiar în scandalul despre care vorbiți el (Florian Coldea, n.r.) este reprezentantul intereselor, care ar fi legitime economic dacă nu s-ar baza pe șantaj sau pe presiune, ale unui grup francez de afaceri, mare, grup mare de afaceri. Și vă rog să vă reamintiți că Florian Coldea într-un mod unic în lume, unic în lume, în timp ce era conducătorul operativ al SRI, a fost decorat de către statul francez pentru servicii”, a comentat consultantul Cozmin Gușă la realitatea PLUS.

Interesante sunt și discuțiile privind conducerea ministeruluI Transporturilor. Din datele pe care le are Realitatea PLUS, aceste interceptări au fost făcute de către procurori la finalul anului trecut (2022). Și, coincidență, sau nu, inculpații au știut sau... au ghicit ce se va întâmpla cu Ministerul Transporturilor în urma rotative guvernamentale. Și asta cu luni bune, așadar, înainte ca această rotativă să aibă.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au precizat că au cerut un punct de vedere atât prin telefon, cât și în scris de la Florian Coldea și Sorin Grindeanu, dar și de la compania franceză care ar fi colaborat cu firmele controlate de generalul în rezervă. Până la ora transmiterii acestei știri, nu a fost primit un răspuns la întrebările adresate.

Dezvăluiri incendiare din stenogramele megadosarului Otopeni au fost prezentate și la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Stenogramele din dosarul spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni devoalează o încrengătură politică incredibilă, iar traficul de influență se organiza pentru ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Persoanele reținute aveau cunoștințe printre politicieni importanți. Discuțiile duc inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Buzău - Felix Rache și la europarlamentarul Mihai Tudose.

Cătălin Lăscuț, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, îi spune lui Felix Rache, vicepreședintele CJ Buzău, că a fost la Ministerul Transporturilor și a discutat cu șeful de cabinet al ministrului, iar acesta i-a comunicat că va avea o discuție cu ministrul Transporturilor - Sorin Grindeanu pentru prelungirea contractului. Lăscuț îi spune lui Rache că Dnata, una din firmele din aeroport, vrea să plece de la 1 ianuarie. Cei doi vorbesc despre depunerea unei notificări la Ministerul Transporturilor, privind prelungirea contractului pentru spațiile comerciale, iar Felix Rache îi spune să aștepte și să o depună după ce are un feedback.

Potrivit flux24.ro, inculpații din dosarul presupuselor șpăgi de pe aeroportul Otopeni, care susțin în stenograme că ar fi pierdut contractele pentru spațiile comerciale pentru că Florian Coldea i-ar fi ”blocat” la ministrul Sorin Grindeanu, Cătălin Lăscuț și Radu Tănăsescu, sunt asociați în firma Millenium cu germanii de la Heinemann, o companie concurentă cu francezii de la Lagardere.

Florian Coldea nu are nici o calitate în dosarul șpăgilor pentru duty free-urile de la Otopeni, amintește flux24.ro.

CINE E GRUPUL LAGARDERE:

Una dintre cele două divizii ale Grupului Lagardère, Lagardère Travel Retail este un lider global in industria de retail destinat calatorilor (Travel Retail).

Operând peste 4850 de magazine specializate în Travel Retail, Duty-Free & Fashion și Foodservice in aeroporturi, gări și alte platforme situate in 39 de țări pe tot globul, divizia a generat vânzări de 2,3 miliarde de euro in 2020, potrivit flux24.ro.