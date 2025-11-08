La începutul lunii octombrie, fostul senator PSD Marius Isăilă s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu Octavian Berceanu și i-ar fi promis acestuia un milion de euro pentru ministrul rezist al Apărării, Ionuț Moșteanu. Marius Isăilă promitea, de asemenea, că îl va ajuta pe Cătălin Drulă să ajungă primar general al Capitalei dacă pune mâna pe contracte bănoase cu Romtehnica.

Potrivit jurnaliștilor, Octavian Berceanu, fost membru al USR și șef al Gărzii de Mediu, a fost denunțător în ancheta momentului. Octavian Berceanu ar fi mers cu microfoane puse pe sub haine la întâlnirile cu fostul senator social-democrat Marius Isăilă, iar discuțiile ar fi fost monitorizare de DNA. De altfel, Marius Isăilă se află în arest preventiv după ce ar fi încercat să-i dea mită un milion de euro rezistului de la Apărare. Acesta ar fi încercat să pună mâna pe mai multe contracte cu Romtehnica, o companie de stat din subordinea Armatei.

Potrivit datelor din anchetă Octavian Berceanu ar fi intermediat si spaga. Conform surselor judiciare, acesta a purtat de 17 ori microfon pe el, în discuțiile cu fostul senator arestat Marius Isăilă.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși…Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!



BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu` meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât… „Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!”

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles asta, bine, n-ai înțeles-o, p..a (expresie trivială) mea! Vei rămâne-n istorie ca prostu` satului! Dacă nu-nțelege! Pup, Tavi!

Cum se dau contracte cu statul în schimbul milioanelor de euro

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îi…îi zic pe față, peste…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Îl reziliezi imediat!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: … un bulion!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Cu mult peste un milion! Mult peste! Ai înțeles? Da? Plus îl ajutăm în campanie.

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Aici, aici…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El tre să spună unde…

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: aici, aicea…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: …facem, finanțăm… (…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: El e ăla care poate prelua în momentul de față, că vine de la Apărare, poate prelua președenția partidului!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema asta, desenează-i-o, arată-i-o…

Bomba momentului! Cel care a intermediat șpaga pentru Ionuț Moșteanu, fost membru USR - SURSE

Comunicatul procurorilor DNA

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 07 noiembrie 2025, inculpatul I.M.O. va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

