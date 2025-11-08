Noi elemente apar în investigația-bombă legată de șpaga de 1 milion de euro pe care fostul senator Marius Isăilă ar fi vrut să i-o dea lui Ionuț Moșteanu pentru ca în schimb să obțină contracte de la o instituție care este în directa coordonare a Ministerului Apărării Naționale.

Conform surselor Realitatea PLUS apropiate investigației, cel pe care Isăilă l-a contactat pentru a ajunge la Moșteanu este un fost membru al formații din care face parte ministrul Apărării, adică Uniunea Salvați România (USR). El este cel care, însă, a mers la DNA și a denunțat toată povestea și în acest fel nu s-a mai ajuns efectiv la Ionuț Moșteanu.

Din informațiile Realitatea PLUS, fostul ministru al Apărării a fost audiat la DNA, cel care - în prima reacție publică legată de această investigație - a ținut cumva să îi dea peste nas lui Ilie Bolojan, spunând că niciodată nu ar fi stat de vorbă cu asemenea indivizi. Nu așa s-a întâmplat în cazul lui Bolojan în acea anchetă privind intervenții privind schimbarea unui șef al unei instituții publice.