Bomba momentului! Cel care a intermediat șpaga pentru Moșteanu, fost membru USR - SURSE

Apar detalii halucinante în scandal uriaș la Ministerul Apărării! Intermediarul șpăgii din dosarul în care este implicat Ionuț Moșteanu ar fi chiar un fost membru USR, spun sursele Realitatea. Potrivit anchetei DNA, un bărbat ar fi încercat să-i dea un milion de euro mită pentru a obține contracte importante cu armata.Mai mult, ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a fost audiat la DNA.

Noi elemente apar în investigația-bombă legată de șpaga de 1 milion de euro pe care fostul senator Marius Isăilă ar fi vrut să i-o dea lui Ionuț Moșteanu pentru ca în schimb să obțină contracte de la o instituție care este în directa coordonare a Ministerului Apărării Naționale.

Conform surselor Realitatea PLUS apropiate investigației, cel pe care Isăilă l-a contactat pentru a ajunge la Moșteanu este un fost membru al formații din care face parte ministrul Apărării, adică Uniunea Salvați România (USR). El este cel care, însă, a mers la DNA și a denunțat toată povestea și în acest fel nu s-a mai ajuns efectiv la Ionuț Moșteanu. 

Din informațiile Realitatea PLUS, fostul ministru al Apărării a fost audiat la DNA, cel care - în prima reacție publică legată de această investigație - a ținut cumva să îi dea peste nas lui Ilie Bolojan, spunând că niciodată nu ar fi stat de vorbă cu asemenea indivizi. Nu așa s-a întâmplat în cazul lui Bolojan în acea anchetă privind intervenții privind schimbarea unui șef al unei instituții publice. 

