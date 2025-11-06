”Preşedintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audienţă, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El, fiind un om care ar putea să candideze în judeţul Vaslui şi, dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri în permanenţă cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu preşedinţi de organizaţii, cu oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obişnuită. A fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai ştiu exact, şi domnul Barbu, pe care îl ştiam de mulţi ani de zile, cum îi cunosc pe toţi, el are o vechime destul de mare şi vă daţi seama, când eşti de 30 de ani în PNL, îi cunoşti pe toţi membrii de partid, cel puţin pe cei care sunt diferite structuri centrale, preşedinţi de organizaţii şi aşa mai departe”, a povestit Ilie Bolojan în cadrul unui interviu tv.

”A venit la mine cu acest domn, la cărui nume, la data respectivă, vă daţi seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuţiile de natură generală, să spunem, dânsul şi-a prezentat compania, ce face şi problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta, da? A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute şi ne-am dat mâna şi a plecat mai departe. (..) Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autorităţile publice din zona respectivă”, a mai spus Bolojan.

În explicația sa pentru controversata întâlnire, șeful guvernului a spus că „de 20 de ani de când eşti pe funcţii publice, îţi vin mii de oameni în birou, cu care ai întâlniri (..) şi oricine îi solicită o întâlnire, pentru că este o problemă serioasă, cel puţin din declaraţiile lui, caută să îi asculte pe oameni, să vadă dacă sunt probleme care pot fi rezolvate”.

Trezorierul PNL Mihai Barbu, cel care a mijlocit mega-șpaga de 1.500.000 de euro pentru Bogos, a fost plasat sub control judiciar. Comunicatul Parchetului

Bolojan a menționat că în timpul întâlnirii a vut un ușor trac întrucât interlocutorul a schimbat subiectele conversației:

”Aici nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de a face această prezentare. Eu am avut aşa, un uşor, şi acum îmi aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică”, a completat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că nu a mai vorbit cu Barbu într-un cadru privat.

”Cred că ne-am văzut odată sau de două ori, în întâlniri în şedinţe mari, unde nu poţi să porţi discuţii private, datorită aglomeraţiei şi a faptului că nu rămâi singur. Dar nu s-a întâmplat absolut nimic, şi eu vă daţi seama, n-am de unde să ştiu, că atunci când cineva vine la o întâlnire şi o solicită, şi astăzi am primit un om de afaceri, a venit însoţit de o doamnă, vă daţi seama, a fost o discuţie absolut normală, dar n-am de unde să ştiu cine sunt toţi cei care îi pot însoţi, să spunem, în afară de faptul că le ştiu identitatea, când intră într-o întâlnire, dar niciodată când vine cineva la mine, am responsabilitatea să fac ceea ce trebuie şi în astfel de situaţii ştiu cum să curm lucrurile şi nu s-a întâmplat absolut nimic din punctul ăsta de vedere”, a spus el.

”Cei care însă doresc să se întâlnească cu cineva, să-şi facă poză cu cineva, să ajungă la cineva, folosesc o astfel de audienţă sau de posibilitate pentru a brava, pentru a anunţa relaţii de un fel sau altul şi asumă răspunderea, în totalitate, dacă aceste lucruri se fac cu încălcarea prevederilor legale”, a mai transmis premierul.

”În astfel de situaţii, cred că instituţiile statului îşi fac datoria şi pe măsură ce se vor închide, practic, aceste cercetări, vom avea, probabil, o trimitere în judecată şi vom şti mult mai multe detalii. Dar nu pot să fac comentarii legate de un caz care este pe rol şi pe care nu am date, iar ceea ce a apărut în spaţiu public sunt nişte date parţiale din dosar şi n-am căderea să împart dreptatea sau să fac alte lucruri”, a menţionat Ilie Bolojan.

PNL l-a suspendat pe Mihai Barbu din toate funcțiile deținute în cadrul partidului