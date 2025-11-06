„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”, anunță formațiunea politică într-un comunicat.

PNL precizează că va monitoriza evoluția situației lui Barbu în funcție de derularea dosarului și de clarificările juridice care vor urma, păstrând totodată angajamentul partidului față de lege, integritate și standarde etice în activitatea politică și publică.

„PNL va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare. Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică și publică.”

De asemenea, formațiunea politică a subliniat că respectă principiul prezumției de nevinovăție și recunoaște independența instituțiilor judiciare.

Trezorierul PNL Mihai Barbu, cel care a mijlocit mega-șpaga de 1.500.000 de euro pentru Bogos, a fost plasat sub control judiciar. Comunicatul Parchetului