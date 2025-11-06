Dacă ne raportăm la faptul că cel care apare în același dosar cu el, omul de afaceri Fănel Bogos, a fost reținut și a fost propus pentru arestare preventivă, această decize pare una blândă.

În cazul lui Mihai Barbu s-a luat această decizie de a-l plasa sub control judiciar și cu interdicția de a fi șef la PNL Vaslui. Aceasta implică să nu mai calce la sediul formațiunii politice.

Președintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost audiat, joi, la sediul DNA Iași în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență alături de alte trei persoane.

Rețeaua de influență se laudă că l-a pus președinte pe Nicușor Dan. Cum voiau să ia masa la Cotroceni. STENOGRAME INCENDIARE

Mihai Barbu nu a dorit să dea declarații presei.

Liderul PNL Vaslui și omul de afaceri Fănel Bogos au avut în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuție de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan, lucru confirmat de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în contextul informațiilor apărute în presă privitoare la menționarea numelui premierului în dosarul instrumentat de DNA.

"Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore", a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Mihai Barbu a fost numit președinte interimar al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după excluderea din partid a liderului organizației, fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită și vizat de o anchetă DNA.

Venirea la audierile DNA și fuga de jurnaliști

Mihai Barbu s-a prezentat la DNA pentru audieri însoțit de două persoane. Toți au afișat o postură relaxată, ba chiar unul dintre ei a încercat o glumă. Cu toate acestea, Barbu a evitat întrebările jurnaliștilor și a intrat în sediu cât a putut de repede.

Ioana Dogioiu se încurcă în declarații. Cum vrea să-i spele imaginea lui Bolojan?

Comunicatul DNA Iași: Barbu Mihai, control judiciar pentru 60 de zile

Conform procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași, Barbu Mihai este cercetat pentru folosirea influenței și autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite. Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și aplicarea controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 06 noiembrie 2025.

„În continuarea comunicatelor nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025 și 740/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 06 noiembrie 2025, față de inculpatul BARBU MIHAI, președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”, informează comunicatul Parchetului de pe lângă DNA.

„În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În scopul facilitării obținerii pentru inculpatul B.F. a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la D.S.V.S.A. Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A. În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui”, mai spun procurorii în comunicat.

Pe durata controlului judiciar, Barbu Mihai trebuie să respecte mai multe obligații: să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță și să nu își exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a partidului politic.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic.”

Procurorii au avertizat că orice încălcare cu rea-credință a obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă.

„Inculpatului Barbu Mihai i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

„Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, precizează comunicatul Parchetului

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului, menită să organizeze administrarea probatoriului, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

BNS cere lui Ilie Bolojan demiterea președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, după perchezițiile DNA