Sindicaliștii afirmă că menținerea lui Barbu în fruntea instituției „este incompatibilă cu principiile de integritate care trebuie să guverneze administrația publică”. În comunicatul transmis joi, BNS atrage atenția că ARF gestionează investiții și achiziții esențiale pentru modernizarea transportului feroviar, prin proiecte finanțate din fonduri europene și PNRR, în valoare de miliarde de euro.

„Orice suspiciune de corupție la vârful unei instituții strategice afectează grav credibilitatea acesteia și poate compromite implementarea acestor programe vitale”, avertizează sindicaliștii.

Deși BNS precizează că nu pune în discuție vinovăția lui Mihai Barbu, organizația consideră că „standardele de etică și responsabilitate publică impun măsuri clare pentru protejarea interesului public”.

Blocul Național Sindical îi solicită premierului Ilie Bolojan demiterea lui Mihai Barbu din funcția de președinte al ARF până la clarificarea situației judiciare.