Mega-dosarul de corupție din care face parte Fănel Bogos se extinde tot mai mult, până la vârful statului român. Membrii rețelei de trafic de influență se laudă că au acces în cele mai înalte cercuri politice și pretind că l-au pus pe Nicușor Dan la conducerea țării.

”Sunt două piese care conduc țara asta care n-ai să le vezi la televizor niciodată, pe una … nu-i niciun secret că se vorbește la telefon, dar nu pot să vorbesc și-ți trimit pe WhatsApp numele… !/ … sunt… unul este cel care l-a pus pe NICUȘOR DAN și celălalt, care conduce ECONOMIC-ul din ROMÂNIA! / e și peste ISĂRESCU”

În discuțiile interceptate de procurori, Aniței Mihail îi promitea lui Bogos acces la propriul său sistem relațional de influență. Individul este atât de încrezător în sistem încât vorbește despre faptul că ar putea lua masa chiar la Cotroceni.

”Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Să nu plătești statul sub umbrelă? E între … sub umbrela Cotroceni-ului direct și nu mai vine nimeni la tine! Și nu tre’ să plătești drept de șmecher, șpagă, trafic de influență! [...] Vii la BUCUREȘTI odată, luăm masa…. tu știi că eu când îți spun o vorbă, e vorbă. Luăm masa la Cotroceni direct, da?„