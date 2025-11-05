Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida apărarea și securitatea pe Flancul Estic”

Nicușor Dan reafirmă poziția de apărare și securitate a României, după întrevederea de azi cu Mark Rutte (Profimedia)
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că l-a primit astăzi la București pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în România. Președintele Dan a transmis că discuțiile s-au concentrat pe mediul de securitate din regiune și pe măsurile pe care Alianța le pregătește pentru întărirea Flancului Estic.

„Am avut discuții ample cu Mark Rutte despre mediul de securitate, în special despre Flancul Estic și regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida postura de apărare și descurajare”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a menționat că noua inițiativă Eastern Sentry reprezintă un pas important pentru întărirea prezenței aliate în România și în întreaga zonă estică a NATO. Proiectul are ca scop creșterea capacității de reacție la amenințările aeriene, în special cele reprezentate de drone, și consolidarea vigilentei în spațiul aerian aliat.

„Apreciez hotărârea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități aliate în România atunci când va fi nevoie, prin intermediul Eastern Sentry”, a adăugat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța protejării infrastructurilor critice și a continuării eforturilor pentru întărirea securității cibernetice.

Dan a reafirmat angajamentul României față de Alianța Nord-Atlantică: „România va continua să își aducă contribuția pentru securitatea transatlantică, așa cum am convenit la ultimul nostru Summit de la Haga. Apărarea colectivă rămâne în centrul Alianței noastre.”