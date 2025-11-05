„Am avut discuții ample cu Mark Rutte despre mediul de securitate, în special despre Flancul Estic și regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida postura de apărare și descurajare”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a menționat că noua inițiativă Eastern Sentry reprezintă un pas important pentru întărirea prezenței aliate în România și în întreaga zonă estică a NATO. Proiectul are ca scop creșterea capacității de reacție la amenințările aeriene, în special cele reprezentate de drone, și consolidarea vigilentei în spațiul aerian aliat.

„Apreciez hotărârea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități aliate în România atunci când va fi nevoie, prin intermediul Eastern Sentry”, a adăugat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța protejării infrastructurilor critice și a continuării eforturilor pentru întărirea securității cibernetice.

Dan a reafirmat angajamentul României față de Alianța Nord-Atlantică: „România va continua să își aducă contribuția pentru securitatea transatlantică, așa cum am convenit la ultimul nostru Summit de la Haga. Apărarea colectivă rămâne în centrul Alianței noastre.”