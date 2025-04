Stegarul Dac, simbolul luptei anti sistem consideră că magistrații sunt niște adevărați criminali, oamenii care au ucis libertatea și justiția.

„Sistemul care, noi știm că-i recurtează pe cei mai școliți, adică șefii de promoție, pentru că sistemul considera ca ești deștept ești valoros. Ce sa vezi, că nu are legătură cu realitatea, oamenii care contează sunt cei care sunt credincioși și cu inima curată. Toți oamenii, în inima lor, simt adevărul gol-goluț, numai ca nu sunt conectați ca să afle adevărul. Oamenii valoroși cu adevărat sunt aceste conștiințe. A trebuit sa ma urc în copac azi, pentru că ar fi putut fi ultima urcare. Am spus instanței, pledoaria avocaților mei a fost magistrală, le-am spus că îmi cer scuze onorată instanță, părerea mea e că toți judecătorii sunt criminali, pentru că au omorât justiția. Românii nu mai cred în justiție. Noi nu reușim să găsim resorturile sa organizăm aceasta țară, deși aceste resorturi sunt infinite. Politicienii sunt niște morți vii, dar nu au nimic omenesc. Sunt niște inimi înghețate. E nevoie să adunăm 100 de oameni cu inima curată. Poți ave toată cunoașterea, dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. E singura definiție a lui Dumnezeu – iubire. Democrația a fost ucisă. Pe 6 decembrie a avut loc un genocid care durează de 6 luni. Este o lovitură de stat, deși nu mai am voie să spun așa ceva. Dec e au făcut? Din motive pentru care nu le înțeleg. Când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva îi ia mințile. Este dovada că Dumnezeu le-a luat mințile iar toate acțiunile lor sunt pe jos. Chiar le-am spus direct, sistemului ticăloșit, că trebuie să ne pese unul de celălalt. Soluția e simplă: strategia de schimbare la față a românilor. E nevoie de un lider de grad 5, în persoana lui Călin Georgescu”, a declarat Stegarul Dac.