În programul strategic, acesta prioritizează modernizarea Spitalului Județean, deschiderea de centre medicale în mediul rural și aprovizionarea spitalelor cu mâncare de la producători locali, pe lanț scurt. Măsura este legată de conceptul economic „Produs în Buzău”, pe care candidatul îl vrea brand al județului, astfel încât sistemul sanitar să susțină direct economia locală, iar circuitul financiar să beneficieze exclusiv economiei locale.

În viziunea sa, reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean Buzău, împreună cu o conducere depolitizată a spitalelor vor duce la timpi de așteptare la Urgențe substanțial reduși și la creșterea calității actului medical prin dotări moderne și condiții de lucru mai sigure pentru personalul medical.

Pentru mediul rural, Ştefăniță Avrămescu propune înființarea de centre de permanență medicală în zonele unde oamenii nu au acces la servicii de bază și sunt obligați să meargă zeci de kilometri pentru consultații simple.

Contextul este unul dificil. În prezent, în 9 comune din județul Buzău nu există niciun medic de familie, iar alte 38 de localități sunt încadrate ca „deficitare”, cu prea puțini doctori raportat la numărul de locuitori. La nivel de județ sunt 208 medici de familie în activitate, în timp ce necesarul calculat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este de 256.

În vârstă de 36 de ani, Ștefan Avrămescu este candidatul AUR la șefia Consiliului Județean Buzău. Acesta s-a născut și a crescut în Buzău și are experiență de peste 14 ani în administrația publica.

Alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău vor avea loc pe 7 decembrie 2025.