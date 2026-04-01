STB suplimentează 6 linii de autobuz, după valul de reclamații privind haosul din transportul în București

După numeroasele nemulțumiri și sesizări apărute în mediul online, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov anunță suplimentarea, începând de luni, 6 aprilie 2026, a șase linii de transport în comun din Capitală. Măsura vizează în special zonele afectate de lucrările ample de reabilitare și modernizare a infrastructurii.

Astfel, liniile 101, 182, 253, 282, 290 și 619 vor avea un parc auto mărit, iar vehiculele vor ajunge mai des în stații, reducând timpul de așteptare.

TPBI precizează că liniile 182, 282 și 290 devin rute alternative pentru călătorii din zona Bd. Lacul Tei, afectați de restricțiile de pe liniile 17 și 36. Linia 290, recent înființată, este suplimentată pentru a asigura legătura directă între zona Doamna Ghica și Complexul Băneasa, traversând cartierele Colentina, Lacul Tei, Pipera, Aviației și Băneasa.

Linia 101 suplinește parțial linia 36, menținând conexiunea între Obor și Pantelimon, în timp ce linia navetă 619 înlocuiește linia 19, suspendată din cauza lucrărilor de pe Calea Șerban Vodă și Str. Nerva Traian.

Linia 253 rămâne o opțiune pentru călătorii care utilizau linia 460, asigurând legătura cu rutele din zona „Cartier Colentina”.