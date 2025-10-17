STB informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, circulaţia mijloacelor de transport STB se desfăşoară pe trasee modificate, astfel:

Linia 32 – tramvaiele funcţionează pe un traseu modificat de la intersecţia Calea Rahovei cu Calea Ferentari, pe Calea Ferentari, până la capătul de linie Zeţarilor. Tramvaiele liniei 32 circulă între Piaţa Unirii şi Zeţarilor.

Liniile 139, 226 şi 484 – autobuzele care circulă pe sensul spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării / Bd. Ghencea / Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, apoi revin pe traseele de bază.

Linia 232 – autobuzele care circulă spre sensul Valea Ialomiţei sunt deviate de la Şos. Viilor / Calea Rahovei, pe Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi revin pe traseul de bază.

STB transmite condoleanţe familiilor afectate de tragedia din zona Calea Rahovei şi este alături de comunitatea din sectorul 5 în aceste momente dificile.

Compania colaborează cu autorităţile pentru a asigura continuitatea transportului public şi pentru reluarea circulaţiei normale imediat ce zona va fi declarată sigură, mai informează sursa citată.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arătau că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii.

Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat.

Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale.

De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.