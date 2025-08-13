Acțiunea, desfășurată pe 6 și 7 august la solicitarea ministrului Mediului, Manol Genov, a fost realizată în colaborare cu instituții din România, în încercarea de a limita comportamentele care afectează mediul.

Românii, majoritari în rândul contravenienților

Potrivit lui Yavor Dimitrov, directorul Direcției Bazinului Mării Negre din Varna, peste 90% dintre cei sancționați au fost turiști români. Acesta a explicat că, în multe cazuri, încălcările sunt cauzate de necunoașterea legislației bulgare, lipsa informațiilor clare și barierele lingvistice.

Autoritățile susțin că problema este agravată de faptul că indicatoarele montate de Ministerul Mediului și Apelor pentru a avertiza turiștii sunt adesea îndepărtate. Deteriorarea dunelor din zonele protejate este considerată infracțiune penală în Bulgaria și se pedepsește cu până la trei ani de închisoare, însă până în prezent nu au fost pronunțate condamnări. Amenzile rămân totuși semnificative, putând ajunge la 2.500 leva (circa 1.278 euro).

Controale și asupra comercianților de pe plajă

În paralel, inspectorii bulgari au verificat și operatorii economici din apropierea plajelor, constatând cazuri de extracție ilegală de apă și deversare neautorizată a apelor uzate în Marea Neagră.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a anunțat că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival, iar începând de anul viitor acestea se vor desfășura din 1 mai până la 30 septembrie, pentru o protecție mai bună a litoralului nordic.