Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că din această săptămână începe campania de vaccinare antigripală.

„Săptămâna aceasta va începe campania de vaccinare antigripală. Medicii de familie vor putea prescrie categoriilor la risc vaccinul gripal compensat integral, iar acțiunea de vaccinare propriu-zisă se va face fie la medicul de familie, fie la farmaciile care sunt incluse în acest moment în program”, a anunțat și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Există câteva modificări la vaccinarea antigripală din acest an față de cele anterioare. Anumite categorii ale populației vor beneficia de compensare integrală a vaccinului, iar pentru procurarea vaccinului antigripal de la farmacie este nevoie de rețetă de la medicul de familie.

Vaccinul contra gripei sezoniere va fi luat numai din farmacii, pe baza unei rețete electronice de la medicul de familie pentru cei asigurați. Pacienții trebuie să aibă grijă de vaccin până le este administrat. Doar anumite categorii de vârste vor beneficia de vaccin gratuit, restul vor plăti compensat.

Potrivit ministrului, medicii de familie vor putea prescrie categoriilor la risc vaccinul antigripal compensat integral.

Gripele la risc pentru vaccinare antigripală - Care sunt cei care beneficiază de gratuitate:

- persoanele cu vârsta de peste 65 de ani,

- copiii de la 6 luni până la 5 ani

- rezidenții din centrele sociale,

- bolnavii cronic,

- gravidele

- personalul medical.

Grupele la risc nu vor plăti pentru vaccin nimic, iar cei cu vârsta între 50 şi 65 de ani care nu au boli cronice vor primi o compensare de 50%.

Potrivit Ministerului Sănătății, serul antigripal ar fi ajuns deja în farmacii, însă doar contracost. Pacienții din categoriile de risc trebuie să mai aștepte, potivit RADOR. Vaccinarea antigripală se va putea face și la farmaciile care s-au înscris în acest program.

„Vaccinul gripal va putea fi procurat de către fiecare pacient în parte de la farmacie, pe baza unei prescripţii emise de către medicul de familie. Şi, un element foarte important, această prescripţie este una electronică, lucru care atrage faptul că doar pacienţii asiguraţi vor beneficia de această prescripţie. Practic, orice pacient care are o boală cronică sau se încadrează în grupele la risc definite de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi de către Ministerul Sănătăţii poate beneficia începând cu luna septembrie, octombrie - depinde când va intra în vigoare această Hotărâre de Guvern - de o prescripţie electronică, merge la farmacie, îşi ridică vaccinul, şi un aspect foarte important, este că acesta se va întoarce cât se poate de repede în cabinetul medicului de familie sau în cabinetul unui medic vaccinator, astfel încât acesta să fie administrat pentru a respecta lanţul de frig”, a explicat medicul de familie Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei.

În sezonul gripal precedent au fost vaccinați aproape 1.486.000 de români. Din păcate, în sezonul 2022-2023 au murit 97 de persoane din cauza gripei, cele mai multe la categoria de vârstă de peste 65 de ani, fiind raportate însă și 2 decese la bebeluși de până la un an, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Ce trebuie să știe părinții pentru vaccinarea antigripală a copiilor

Ministerul Sănătății a lansat și un document adresat părinților cu principalele întrebări și informații legate de gripa sezonieră și de vaccinarea antigripală a copiilor.

Documentul elaborat de MS - Ce trebuie să știe părinții despre gripa sezonieră - poate fi consultat la acest link: AICI

Care este sezonul gripal?

Circulatia virusurilor gripale este intalnita de obicei iarna. Activitatea gripei poate sa inceapa in lunile octombrie – noiembrie si atinge un varf in lunile decembrie – februarie. In acest sezon, varful infectiilor respiratorii ar putea fi atins in perioada 25 ianuarie – 10 februarie 2023.

Cum se transmite gripa?

Gripa se transmite foarte usor, prin picaturile de saliva infectate si se elibereaza prin tuse, stranut, vorbit, ras. Gripa se transmite si prin contactul de obiecte si suprafete contaminate.

Cat de severa poate sa fie gripa sezoniera?

Gripa are diferite grade de severitate, de la forme usoare la forme severe, cu complicatii in special in grupul pacientilor cu factori de risc. Evaluarea medicului este foarte importanta inca de la primele semne de boala, pentru a aprecia severitatea bolii si a institui un tratament corespunzator.

Care sunt factorii de risc pentru o forma severa de gripa?

Afectiunile cronice: bolile cronice cardiovasculare, boli pulmonare cronice, diabet zaharat, boli renale cronice, afectiuni neurologice, obezitate, afectiuni oncologice (pacienti aflati in tratament cu citostatice, imunosupresoare), imunodeficiente.

Alte categorii la care e indicata vaccinarea: gravidele, persoanele peste 65 de ani.

Care sunt semnele de alarma?

• Dificultate la respiratie

• Respiratie rapida, suieratoare

• Persistenta febrei mai mult de 5 zile sau reaparitia febrei si tusei de intensitate mai mare, dupa o perioada initiala de evolutie favorabila.

• Stare generala modificata, copil somnolent

• Convulsii febrile

• Varsaturi repetate, scaune diareice care pot sa determine deshidratarea (nu urineaza mai mult de opt ore, buzele sunt uscate, ochii sunt incercanati)

• Dureri musculare mari (copilul refuza sa mearga)

• Dificultati in administrarea medicatiei

Cum se previne gripa?

• Evitati spatiile aglomerate

• Aerisiti spatiile inchise

• Igiena corespunzatoare a mainilor

• Acoperirea nasului si a gurii in timpul tusei si a stranutului, utilizarea de batiste de unica folosinta si, ulterior, spalarea mainilor

• Utilizarea servetelelor de unica folosinta pentru suflarea nasului, acestea se arunca imediat la gunoi si, ulterior, spalarea mainilor.

• In situatia in care copilul prezinta simptome de raceala sau gripa este recomandat sa ramana acasa

• Utilizarea mastii de protectie in spatiile inchise si aglomerate

• Vaccinarea antigripala anuala este cea mai eficienta metoda de prevenire a gripei si a complicatiilor determinate de aceasta

• Administrarea de tratament antiviral in scop profilactic, in situatii speciale, la pacientii cu factori de risc pentru spitalizare, formele severe de gripa.

Gravidele si sugarii au nevoie de vaccin?

DA: Vaccinurile impotriva gripei sunt recomandate femeilor insarcinate si/sau care alapteaza, precum si copiilor cu varsta de 6 luni si peste.

Se recomanda sa va vaccinati impotriva gripei in timpul sarcinii sau in perioada alaptarii. Vaccinarea ajuta copilul sa-si intareasca raspunsul imunitar fata de gripa. Anticorpii impotriva gripei sunt transmisi copilului fie transplacentar sau prin laptele matern.

Pentru sugarii care au cel putin 6 luni, vaccinul antigripal este cel mai bun mod de a evita bolile grave.

Pentru a proteja sugarii mai mici de 6 luni, vaccinarea antigripala este recomandata pentru toti membri eligibili ai familiei.

Tratamentul gripei

• Combaterea febrei

• Hidratare corespunzatoare varstei

• Alimentatie cu alimente bogate in vitamina C

• Tratamentul varsaturilor si al diareei

Cand se administreaza tratamentul antiviral?

Tratamentul antiviral specificil (oseltamivir) se administreaza pacientilor cu gripa, in special formele medii si severe de boala, precum si la pacientii care prezinta factori de risc. Tratamentul se administreaza doar la indicatia medicului pe baza de prescriptie.

Antibioticele NU sunt utile in tratamentul gripei, aceasta fiind o infectie virala. In conditiile unei suprainfectii bacteriene dovedite, antibioticele se vor administra doar la indicatia medicului, pe baza de prescriptie.

Dupa gripa, cand poate sa reintre copilul in colectivitate?

Se recomanda izolarea la domiciliu la aparitia primele semne de boala. Copilul nu trebuie dus in colectivitate tip de aproximativ 7 zile de la aparitia bolii sau la decizia medicului, in functie de evolutia gripei.