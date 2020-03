Starea bebeluşului din Bacău, internat cu coronavirus este bună

Potrivit sursei citate, copilul de un an şi jumătate a fost internat sâmbătă la prânz la Spitalul de Boli Infecţioase, el fiind adus la Iaşi de la Spitalul Judeţean Bacău cu o stare generală bună.



Managerul Spitalului de Boli Infecţioase a menţionat că medicii urmează să decidă care va fi schema de tratament care îi va fi aplicată.



"Copilul are o stare generală foarte bună. Trebuie să vedem dacă suportă uşor boala, ce simptomatologie are şi după aceea stabilim tratamentul care trebuie aplicat. Se poate să fie un asimptomatic, dar poate fi sursă de infecţie", a declarat dr. Carmen Dorobăţ.



Managerul Spitalului de Boli Infecţioase a spus, totodată, că se încearcă găsirea unei soluţii pentru ca în perioada spitalizării copilul să nu fie separat de mamă.



"Vom face în aşa fel încât mama să stea cu el. Dorim să asigurăm protecţia mamei, vom gândi o zonă specială. Este foarte greu să iei o decizie şi să spui că îi desparţi. Subliniez, virusul acesta aceste deosebit de contagios. Ceea ce putem noi să facem este să îi explicăm tot ceea ce trebuie să ştie despre acest virus, să o învăţăm tot ceea ce înseamnă spălat pe mâini, dezinfectat şi aşa mai departe", a declarat dr Carmen Dorobăţ.



Potrivit acesteia, în Spitalul de Boli Infecţioase sunt alte opt persoane internate după ce au fost confirmate cu coronavirus, starea generală de sănătate a acestora fiind bună.



"Până acum avem nouă pacienţi (diagnosticaţi cu coronavirus -n.r.), ultimii patru fiind confirmaţi în decursul serii de ieri. Este vorba de două persoane din Iaşi, una din judeţul Neamţ şi una din judeţul Bacău. Aşa cum aţi văzut şi aţi şi observat, sunt autosanitare care vin cu suspecţi. Sunt suspecţi care vin fie din autoizolare la domiciliu, fie din zonele de carantină. Aceşti suspecţi care sunt din zonele roşii, în primul rând din Italia, care prezintă simptome, trebuie spitalizaţi", a declarat dr. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.



Ea a răspuns jurnaliştilor că în laboratorul Spitalului peste 200 de probe prelevate de la persoane din toată zona Moldovei aşteaptă să fie prelucrate, Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi fiind centru regional.



"În laboratorul în care se testează probele din toată zona Moldovei se lucrează de la 5 dimineaţa până la miezul nopţii. Azi sunt în lucru 210 probe. Încercăm să avem rezultatele până seara, de fiecare dată în aceeaşi zi, dar nu reuşim datorită numărului mare de teste, încercăm să aflăm cât mai repede dacă sunt pozitivi sau negativi. Dacă sunt negativi, merg acasă sau în ale zone ale spitalului. Doamna doctor Aida Bădescu împreună cu echipa de asistente stă acolo permanent şi dă cât mai repede răspunsuri la întrebările care vin de peste tot \"e pozitiv sau negativ?\". Doamna profesor Gabriela Miftode este şefa secţiei unde se îngrijesc la parte suspecţi, care sunt sub observaţie. La etaj sunt internaţi cei confirmaţi, doctori şi asistentele care îi îngrijesc, personalul care asigură curăţenia", a mai detaliat dr Carmen Dorobăţ, informează agerpres,.