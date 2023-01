Conform unor noi informatii primite de la SCJUS va comunicam inca trei decese

• Pacient femeie in varsta de 77 ani, cu domiciliu in judetul Sibiu, confirmata cu virus gripal A, cu pneumonie cu virus gripal A, limfom non-hodkin cu celule B, diabet zaharat tip 2 si accident vascular cerebral ischemic, internata in sectia de boli infectioase

• Pacient barbat in varsta de 73 ani, cu domiciliu in judetul Sibiu, confirmat cu virus gripal A, cu afectiuni cardiace si pulmonare, cu afectiuni hepatice cronice, internat in sectia de boli infectioase si ulterior in ATI

• Pacient barbat in varsta de 62 ani, cu domiciliu in judetul Sibiu, confirmat cu virus gripal A, cu afectiuni cardiace cronice, boala pulmonara cronica obstructiva si pneumonie, internat in sectia de boli infectioase si ulterior in ATI.

Aceste 3 noi decese s-au produs in data de 09.01.2022 si au fost anuntate la DSP dupa ce am transmis informarea initiala.