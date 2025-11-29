Motru rămâne în frig, iar oamenii suportă consecințele unei crize care se agravează de la o zi la alta. Profesorii se plâng că orele nu mai pot fi ținute în condiții normale și nu vor să revină la predarea online.

”Nu e atât de confortabil să putem să ne desfășurăm activitatea.(...) Nu este de dorit sistemul online, l-am experimentat în pandemie și efectele negative se văd până și în zilele de astăzi”, spun profesorii.

În multe locuințe, oamenii pun pături peste copii și caută orice soluție ca să treacă peste frigul din case. Alții, se descurcă așa cum pot.

”E frig domnule, e frig, și cu copii mici. Mai băgăm ceva în priză, mai pun o haină pe mine, mai pun o plapumă. (...) Fiecare se descurcă cum poate”, au afirmat localnicii.

Cei care răspund de încălzirea orașului au explicat unde s-a rupt totul.

”Problema noastră este veche. Anul acesta, peste ea se suprapune inclusiv din partea Guvernului, în sensul că nu fac niciun anunț de a fi continuitate pe aceste servicii, asta este părerea personală. Datoriile care sunt la Asociații eu consider că sunt foarte greu de recuperat tot din cauza legislației și din lipsa fondurilor pe care le au oamenii”, a declarat Gabriel Pleșa, director UATAA Motru.

Primarul insistă că situația ține de sănătatea publică și cere intervenție imediată.

Criza rămâne însă fără soluție, iar oamenii din Motru continuă să aștepte căldura care nu mai vine.