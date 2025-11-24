Într-o analiză recentă, un distribuitor român cu peste 30 de ani de experiență în echipamente termice și instalații, Dolinex, a încercat să identifice direcțiile majore ale pieței pentru perioada 2026–2028. Studiul, bazat pe proiecții europene și pe evoluția reală a prețurilor din România în ultimii ani, arată că peleții, lemnul și sistemele hibride vor rămâne, în continuare, opțiuni viabile și accesibile pentru gospodării, în timp ce gazul și energia electrică vor deveni tot mai costisitoare.

Prețurile energiei: de ce viitorul nu arată bine pentru gaz și electricitate

Potrivit analizei, gazul natural se va confrunta cu presiuni majore după 2026. Chiar dacă în prezent consumatorii casnici beneficiază de prețuri plafonate, relaxarea acestui mecanism (prevăzută gradual începând cu 2025) ar putea urca costul real până la intervalul 90–120 €/MWh în 2026–2027, cu posibilitatea de a ajunge la 130 €/MWh în anumite vârfuri sezoniere.

Pentru comparație, în Europa de Vest prețurile neprotejate se apropie deja de 140–150 €/MWh în perioadele de iarnă.

Energia electrică se află într-o situație similară. Deși România are încă printre cele mai mici prețuri din UE la consumatorii casnici, liberalizarea amânată și presiunile din piață pot aduce costul energiei la 280–320 €/MWh până în 2028, ceea ce face încălzirea exclusiv electrică o opțiune greu de susținut financiar pentru o casă obișnuită.

Peleții și lemnul – combustibili tradiționali care revin în prim-plan

În contrast cu gazul și electricitatea, peleții și lemnul tind să rămână mai stabili din punctul de vedere al costurilor.

Analiza Dolinex arată următoarele valori medii pentru 2026–2028:

Peleți: între 72 și 88 €/MWh, cu șanse mari să se mențină în acest interval datorită producției interne consistente.





Lemn de foc: între 55 și 75 €/MWh, în funcție de zonă, umiditate și accesibilitate.





Chiar dacă lemnul presupune mai mult efort în exploatare, centralelor pe peleți sau celor moderne pe combustibil solid le oferă gospodăriilor o autonomie pe care gazul și curentul nu o pot garanta în fiecare an.

„România are încă avantajul unei resurse locale abundente pentru peleți și lemn. Asta înseamnă independență față de importuri, dar și costuri mult mai predictibile decât în sectorul gazului”, explică autorii analizei.

Ce aleg gospodăriile în 2026–2028? Sistemele hibride câștigă teren

Pe lângă peleți și lemn, un rol important îl vor avea sistemele hibride – combinații între o pompă de căldură și o sursă auxiliară (de obicei peleți, lemn sau gaz). Aceste sisteme sunt tot mai populare în Europa și câștigă teren și în România din trei motive:

flexibilitate în consum,



eficiență ridicată în perioadele blânde,



costuri controlate în perioadele foarte reci.





„Pompele de căldură sunt eficiente, dar nu sunt potrivite pentru toate zonele țării, mai ales în regiunile cu ierni grele. Sistemele hibride devin, astfel, o soluție realistă pentru gospodăriile care vor autonomie și costuri stabile”, se arată în analiză.

Ce trebuie să știe românii care își modernizează locuința în următorii 3 ani

1. Costurile vor continua să crească în sectorul gazului și al electricității.

Tendințele europene sunt clare, iar România nu poate rămâne izolată de piața internațională.

2. Combustibilii solizi rămân alternativă viabilă.

Peleții sunt mai scumpi decât în urmă cu 5–7 ani, dar rămân aproape de două ori mai ieftini decât încălzirea pe curent.

3. Pompele de căldură sunt eficiente, însă nu sunt soluția universală.

Ele funcționează excelent în zone cu ierni blânde, dar mai puțin eficient în zone montane sau nord-estice.

4. Modernizarea instalațiilor este crucială.

Chiar și cel mai eficient combustibil devine scump dacă instalația este veche, neizolată sau subdimensionată.

5. Casele slab izolate vor fi cele mai afectate.

O locuință neizolată poate consuma chiar și de două ori mai mult combustibil decât una izolată corespunzător.

România rămâne o piață în tranziție: viitorul aparține soluțiilor mixte

Analiza Dolinex marchează un aspect important: România se află într-o zonă de tranziție energetică în care fiecare gospodărie trebuie să facă alegeri în funcție de situația propriei locuințe.

Nu există un sistem universal perfect, însă există sisteme care oferă stabilitate.

În acest moment:

peleții rămân una dintre cele mai echilibrate soluții,





lemnul este predictibil și accesibil,





pompele de căldură sunt eficiente dacă sunt instalate corect și folosite în zone potrivite,





gazul și electricitatea sunt cele mai expuse riscurilor de creștere.





„În perioada 2026–2028, cheia va fi echilibrul între investiție și operare. Sistemele hibride, centralele moderne pe peleți și soluțiile eficiente energetic vor fi în centrul schimbării”, concluzionează analiza.

Ce înseamnă toate aceste lucruri pentru românii obișnuiți

Pentru o familie de 3–4 persoane, care locuiește într-o casă de 100–150 m², costul anual poate varia în 2026–2028 între:

500–4.500 lei pe peleți,





000–7.000 lei pe lemne (în funcție de zonă),





000–10.000 lei pentru gaz,





000–14.000 lei pentru electricitate.





Aceste cifre sunt orientative și depind de izolație, zona climatică, prețurile locale și tehnologia utilizată.

Pentru publicul larg, mesajul important este că alegerile făcute în următorii doi ani (2025–2026) vor determina costurile de încălzire pentru cel puțin următorul deceniu.