Stadiul lucrărilor pe Autostrada Transilvania. Când vor putea circula românii pe acest drum, anunțul directorului CNAIR

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat vineri că stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor ale Autostostrăzii Transilvania au ajuns la 94%.

”Veşti bune de pe Autostrada Transilvania (A3)! Pe secţiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor (30,6 km), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 94%”, a transmis, vineri, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit șefului CNAIR, constructorul român Spedition UMB este mobilizat în şantier cu 500 de muncitori şi 131 de utilaje şi aşterne strat uzură pe calea 1 (între km 19+100 şi km 20+500).

Concomitent se lucrează la:

• montare parapet median

• consolidări

• execuţie separator hidrocarburi

• montare instalaţii electrice pentru iluminat

”În paralel, UMB lucrează intens la Nodul Rutier Românaşi, care va asigura descărcarea în DN1F şi DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureş – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secţiunii Poarta Sălajului – Zalău (inclusiv Tunelul Meseş)”, precizează Pistol.

La acest şantier sunt mobilizaţi 64 de muncitori şi 38 de utilaje, stadiul fiind de 45%.

”Toate aceste şantiere vor fi finalizate anul acesta, la fel ca şi secţiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km), unde tot Spedition UMB a depăşit deja 98% progres”, susţine directorul CNAIR.

Valoarea însumată a celor 3 contracte (finanţate prin Programul Transport 2021-2027) este de aproximativ 2,53 miliarde lei (fără TVA).