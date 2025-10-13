În urma reacțiilor publice, reprezentanții Armonia Hospital au transmis un comunicat prin care afirmă că spitalul este complet echipat și funcționează legal, inclusiv cu o secție de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) autorizată.

Spitalul: „Secția ATI este complet echipată și operațională”

Potrivit conducerii spitalului, unitatea deține o autorizație sanitară de funcționare reînnoită în martie 2025, iar existența unei secții ATI este o condiție obligatorie pentru orice spital care efectuează intervenții chirurgicale.

„Armonia Hospital este autorizat și complet echipat, inclusiv cu secție ATI. Fără această componentă, activitatea medicală nu ar fi posibilă. Secția de Anestezie și Terapie Intensivă este complet funcțională și dotată conform normelor în vigoare”, au precizat reprezentanții spitalului.

De ce a fost transferată pacienta la Spitalul Județean

Reprezentanții unității medicale au explicat și motivele pentru care pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde, din nefericire, și-a pierdut viața.

„După efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență – o histerectomie subtotală – echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei către Spitalul Județean, o unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde pot interveni simultan mai multe specialități medicale”, se arată în comunicat.

Anchete și verificări în desfășurare

Conducerea Armonia Hospital a transmis că sprijină pe deplin anchetele autorităților și colaborează cu instituțiile competente pentru clarificarea tuturor aspectelor.

„Ne exprimăm compasiunea sinceră față de familia pacientei și asigurăm opinia publică că echipa medicală a acționat cu profesionalism și responsabilitate în toate etapele intervenției”, au mai transmis reprezentanții spitalului.

Ministrul Sănătății a dispus controale

Tragedia a avut loc miercuri, după ce tânăra mămică a suferit complicații grave imediat după naștere. În ciuda eforturilor depuse de medici la Spitalul Județean, femeia nu a putut fi salvată.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat declanșarea unor controale de urgență pentru a verifica modul în care a fost gestionat cazul și respectarea normelor medicale în clinica privată.