”În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate.

De-a lungul anilor, numeroși medici dedicați au mers din proprie inițiativă în astfel de comunități prin caravane medicale mobile, oferind consultații, investigații și tratamente acolo unde nevoia era urgentă. Am considerat acest model de bună practică un exemplu de responsabilitate și implicare pentru oameni.

Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acțiuni.

De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu. Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta: servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru. Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate.

În acest weekend, are loc chiar o astfel de acțiune la Mănăstirea Oașa, unde o echipă de medici din Timișoara consultă oamenii din zonă. Mulțumesc domnului Prof. Dorel Săndesc, care de peste 5 ani organizează și coordonează aceste caravane medicale, pentru inspirația și exemplul pe care îl oferă.

Am participat de multe ori la astfel de activități și pot spune că îmi este dor de acele momente. Ele mi-au arătat cât de mult contează apropierea de oameni și câtă speranță aduce un gest simplu de sprijin medical. Pacienții trebuie să fie pe primul loc, indiferent unde trăiesc. Încrederea ne face bine!”, a transmis ministrul Sănătății pe Facebook.