”În cele care se întâmplă deja, există soluţii digitale care au fost realizate şi implementate de către unitatea sanitară, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene, pe de o parte, iar noua platformă a asigurărilor de sănătate, noul PIAS, prima interfaţă va fi disponibilă în decembrie anul acesta, urmând ca varianta finală, ca forma finală a sistemului, să fie funcţional în august anul viitor”, a declarat Alexandru Rogobete la un post de televiziune, potrivit sursei.

De asemenea, oficialul a subliniat că o parte dintre spitale deja au o astfel de platformă pentru programări online.

”Deci o parte din spitale deja aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică, PIAS, prima interfaţă, prima variantă, va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică şi implementată spre o formă finală în luna august a anului viitor”, a mai spus Alexandru Rogobete.