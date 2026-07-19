Spectacol aviatic de excepție în București, la ora 10:00, cu ocazia Zilei Aviației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 08:47

Astăzi vor fi demonstrații aeriene spectaculoase cu ocazia Zilei Aviației Române. Aeronavele militare vor survola deasupra Monumentului Eroilor Aerului din Capitală, iar la sol vor avea loc ceremonii militare și religioase în memoria celor căzuți în misiune.

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