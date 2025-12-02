Un prim set de analize realizat de INRMFB arată că noroiul nu este cunoscut istoric ca având virtuți terapeutice, dar caracteristicile fizico-chimice identificate justifică necesitatea unor cercetări suplimentare.

Primarul comunei Scorțoasa, Vasile Săcuiu, a declarat: „Noi am solicitat să ne spună ce proprietăţi terapeutice are noroiul. Ne-au spus doar caracteristicile fizico-chimice”, a declarat edilul pentru news.ro. „Pentru ce am cerut noi, au spus că e nevoie de mai multe analize. Un prim răspuns nu arată că ar avea proprietăți, nici că ar avea, nici că nu ar avea.”

Compoziția nămolului

Raportul remis de Primăria Scorțoasa către Agerpres menționează că în structura organică a nămolului se regăsesc carbon și azot organic, acizi humici, ceruri, rășini, hidrocarburi, dar și minerale precum clor, brom, iod, sodiu, potasiu, calciu, magneziu și fier. INRMFB recomandă realizarea unui studiu farmacodinamic și a unui studiu clinic pentru ca nămolul să poată fi calificat drept „substanță minerală terapeutică”.

Costurile studiilor și limitele locale

Primarul a precizat că studiile necesare sunt costisitoare și nu pot fi susținute la nivel local: „Ar trebui analize mai profunde, mai detaliate pentru fiecare. Asta înseamnă costuri. Noi nu avem posibilitatea... De aceea ne-am oprit, nu am continuat cu studiile.”

Proiecte de infrastructură în derulare

În prezent, administrația locală, împreună cu Consiliul Județean Buzău, desfășoară proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere și edilitare în zonele cu potențial turistic. „Prioritatea numărul zero este să asigurăm infrastructura tehnică edilitară ca să se poată dezvolta în viitor inițiative turistice. Noi vrem doar să dăm startul, să pregătim infrastructura, urmând ca după aceea zona să se dezvolte. Statutul de staţiune doar noi putem să-l obţinem, dar trebuie mers acolo cu argumente”, a explicat Vasile Săcuiu.

Resursele naturale ale zonei

Edilul a subliniat că, deși nu există baze de tratament, potențialul turistic și terapeutic este prezent: „Avem ape sărate, avem noroiul, avem aerul deosebit, flora spontană... Sunt elemente care ar putea fi puse în valoare. Dar totul se rezumă la finanțare.” Planurile administrației din Scorțoasa vizează, în perspectivă, transformarea localității în stațiune, bazându-se pe atractivitatea Vulcanilor Noroioși, care atrag în fiecare an mii de vizitatori.. „E păcat să nu fie pus în valoare tot potenţialul pe care îl are zona. Nu vrem să ne oprim, dar nici nu avem posibilitatea să continuăm în ritmul pe care ni l-am dori”, a adăugat primarul.

Vulcanii Noroioși și cercetările recente

Formați prin erupții de gaze naturale care trec prin straturi de argilă și prin pânza freatică, Vulcanii Noroioși aduc la suprafață un amestec de apă și nămol ce formează, prin uscare, conuri asemănătoare unor mici vulcani. Activitățile de cercetare au fost realizate de specialiști din cadrul Laboratorului de Geofizică Aplicată, Prevenire și Educație (GeoEduLab) al Institutului Național de Fizică a Pământului, în parteneriat cu Skyline Drones și SPH Engineering.

