Dezastru în Buzău. Un drum județean a fost grav avariat de ploile din ultimele zile

Drumul județean 203K, la intrarea în comuna Lopătari, din județul Buzău, a fost avariat de ploile din ultimele zile. Traficul a fost deviat temporar pe ruta alternativă Mânzălești–Trestioara–Lopătari până la remedierea problemei.

UPDATE - Instituţia Prefectului judeţului Buzău anunță că circulaţia pe DJ203K în zona localităţii Lopătari din judeţul Buzău a fost reluată în jurul orei 8.40. 

”Situaţia este monitorizată în continuare, iar autorităţile sunt gata să intervină”, transmite Prefectura. 

Instituția Prefectului Judeţul Buzău a anunțat că DJ 203K la intrarea în localitatea Lopătari, în zona Malul cu Sare, este blocat ca urmare a precipitaţiilor abundente de noaptea trecută. 

Potrivit reprezentanților instituției, în zona afectată se acţionează cu utilaje pentru remedierea situaţiei.

Autorităţile s-au deplasat cu utilaje în teren şi estimează că situaţia va fi remediată în aproximativ 3 ore.

Între timp, șoferii sunt sfătuiți să circule pe ruta alternativă Mânzăleşti (Meledic) - Trestioara - Lopătari.