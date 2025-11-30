UPDATE - Instituţia Prefectului judeţului Buzău anunță că circulaţia pe DJ203K în zona localităţii Lopătari din judeţul Buzău a fost reluată în jurul orei 8.40.

”Situaţia este monitorizată în continuare, iar autorităţile sunt gata să intervină”, transmite Prefectura.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Instituția Prefectului Judeţul Buzău a anunțat că DJ 203K la intrarea în localitatea Lopătari, în zona Malul cu Sare, este blocat ca urmare a precipitaţiilor abundente de noaptea trecută.

Potrivit reprezentanților instituției, în zona afectată se acţionează cu utilaje pentru remedierea situaţiei.

Autorităţile s-au deplasat cu utilaje în teren şi estimează că situaţia va fi remediată în aproximativ 3 ore.

Între timp, șoferii sunt sfătuiți să circule pe ruta alternativă Mânzăleşti (Meledic) - Trestioara - Lopătari.