Erupția a declanșat o ploaie densă de cenușă, care a afectat grav mai multe localități din apropiere. Autoritățile au emis imediat cod roșu pentru aviație, recomandând suspendarea zborurilor în zonă până la stabilizarea situației. Imagini spectaculoase cu norii de cenușă și curgerile de lavă au fost distribuite pe rețelele sociale, reflectând amploarea fenomenului.

Cutremurul a fost resimțit și în alte regiuni din zona Pacificului, inclusiv în Japonia și în vestul Statelor Unite, unde a fost emisă alertă de tsunami. În Japonia, valurile tsunami au atins înălțimi de până la patru metri, provocând pagube materiale și evacuări în masă.

Seismul din Kamceatka este considerat al șaselea cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată. Comparativ, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a avut loc în Japonia, în 2011, când un seism de 9,0 grade a provocat moartea a peste 16.000 de persoane și dispariția altor mii.

Situația din Rusia este în continuă evoluție, iar echipele de intervenție monitorizează activitatea seismică și vulcanică pentru a preveni noi pericole. Populația din regiune a fost sfătuită să rămână în adăposturi și să respecte măsurile de siguranță impuse de autorități.

🌋 After the earthquake in Kamchatka, the eruption of Klyuchevskaya Sopka volcano, the highest active volcano in Eurasia, has begun. pic.twitter.com/Mmj9Qv9erD