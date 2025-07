Cutremurul cu o magnitudine de 8,8 a produs daune severe în Peninsula Kamceatka din Rusia și a provocat un tsunami cu valuri de 3-4 metri. Fenomenul pune în pericol Rusia, SUA și Japonia. Potrivit guvernatorului rus din regiune, cutremurul a fost cel mai grav și puternic din ultimele decenii.

Visuals after the massive earthquake magnitude of 8.7 have hit the eastern Region of Russia



Which triggers warnings of tsunami 🌊

to Russia, Japan and the US



This looks like the most powerful earthquake in recent times, scary 😱#earthquake #Tsunami pic.twitter.com/WYSMEQIwv9