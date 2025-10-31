”Noi când intrăm într-un parteneriat, suntem parteneri serioşi, ne ţinem de cuvânt, încercăm să facem bine pentru oamenii, cu tot ceea ce putem noi. Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să şi reacţionăm. Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa, noi toţi, putem să luăm şi alta. Dar noi dorim să se ţină cont şi se va ţine cont, vă asigur de acest lucru, de ceea ce noi propunem pentru români”, a declarat liderul interimar al PSD, la Organizaţia Hunedoara.

Sorin Grindeanu a ținut să precizeze faptul că ”nu se poate să ai o guvernare stabilă, o guvernare din care face parte PSD-ul şi să nu ţii cont de ceea ce propune PSD-ul”.

”Aşa ceva noi nu acceptăm. Noi venim cu lucruri bune şi cu politici bune, publice pentru români, nu venim cu lucruri care să satisfacă interesele unora sau altora. Iar eu cred că partenerii de guvernare trebuie să înţeleagă, şi sper că înţeleg acest lucru. Orgoliul nu ţine loc de guvernare. Niciodată, când încerci să conduci o comună, un oraş, un judeţ, o ţară, şi ceea ce te ghidează este orgoliul, nu vei reuşi să faci lucruri bune”, a mai spus el.

Președintele interimar al PSD a subliniat ”faptul că în aceste săptămâni pare că acest lucru e cel care ghidează Guvernul României, nu e o treabă bună”.

”Avem să reacţionăm la aceste lucruri şi vom reacţiona. Natalia ( Natalia Intotero, deputat PSD, nr) ieri, vă spuneam, a convocat Biroul Permanent, şi am chemat primul ministru şi ministrul Apărării şi ministrul de Externe, pentru că suntem într-o situaţie care trebuie să fie explicată. Este inadmisibil ca de trei zile, de când avem acest anunţ privind o diminuare a trupelor americane în România, să nu iasă nimeni să spună ceva. La guvern se tace în acest moment, nu se spune nimic”, a transmis Grindeanu.

Potrivit lui, ”românii au dreptul să ştie în ce situaţie suntem şi care sunt planurile de viitor, ce va face România, ţară, membră, NATO în perioada următoare pentru a fi la acelaşi nivel de securitate şi siguranţă ca ţară aflată la graniţa unui conflict”.

”Noi suntem ţara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă graniţă cu Ucraina. Nu se poate să nu spună nimeni nimic şi să se judece totul într-o cheie politică. Americanii au venit aici şi sunt în continuare aici şi asta e un lucru pentru care trebuie să le mulţumim şi ne-au ajutat în aceşti ani. Ce facem noi de acum încolo, ca să păstrăm acelaşi nivel? Cum să nu vii să le spui româniilor ce ai de gând şi care sunt planurile? Asta nu e guvernare. Cum să-ţi pui problema ca în 28 noiembrie, fiindcă nu vrei să faci nimic, dar nimic la Guvern, pierzi vreo 230 de milioane de euro. Acea sumă pe care puteai să o tragi din PNRR şi pe care n-ar fi cum să o tragi, dacă vei continua pe aceeaşi cale, fiindcă nu vrei să faci legea pensiilor speciale la magistraţi”, a afirmat el, despre reforma pensiilor magistraţilor.

În plus, Grindeanu a arătat că ”de 10 zile, Curtea Constituţională a spus că această lege e neconstituţională şi guvernul stă şi nu face nimic şi în 28 noiembrie vine acel termen limită”.

”Conform calculelor Ministerului de Finanţe, s-au strâns, punându-se CASS la mame, la veterani, la deţinuţii politici, vreo 80 de milioane de euro, şi tu îţi permiţi să pierzi 230 de milioane, fiindcă eşti cu abordarea aceasta plină de orgoliu.

Cineva va trebui să plătească. Nu pui biruri pe români, dar când poţi să atragi banii europeni, stai şi te uiţi. Aşa ceva noi nu trebuie să acceptăm şi nu vom accepta”, a conchis Sorin Grindeanu.