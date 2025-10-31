Vasilescu a criticat presa care afirmă că președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-ar fi opus nominalizării pentru că Gheorghiu ar fi construit un spital, pe când primarii PSD nu ar fi realizat nimic similar. „Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu cu toţi boţii aferenţi, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero. Chiar aşa o fi? În primul rând că doamna a construit un corp de spital, iar în ceea ce ne priveşte pe noi mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”, a declarat Vasilescu la conferința județeană PSD Caraș Severin.

Spitale construite de primari PSD și reacția Oanei Gheorghiu

Lia Olguța Vasilescu a detaliat că primul spital construit după Revoluție a fost cel din Craiova, „un spital cu patru corpuri, care a primit de la ANMCS cel mai înalt grad de spital care se poate acorda în România”. Ea a mai amintit de Victor Gomoiu, spitalul realizat în București de Gabriela Firea, de cel din Sectorul 4 construit de Daniel Băluță și de un spital foarte mare din Mioveni, de asemenea realizat de un primar PSD. „La Bistriţa s-a construit un spital şi aşa mai departe”, a adăugat Vasilescu. Aceasta a subliniat că reabilitarea Centrului Istoric din Craiova i-a adus un dosar penal, nu recunoaștere sau laudă.

Craiova, exemplu de inovație la Smart Urban Mobility 2025

Vasilescu a comentat diferențele între proiectele realizate din fonduri publice și cele din sponsorizări: „Vor spune că noi le-am construit din fonduri publice şi dumneaei din fonduri private, din sponsorizări. Dar să ştiţi că din sponsorizări, acum câţiva ani, eu am reabilitat Centrul Istoric al Craiovei şi asta nu mi-a adus nici un post de vicepremier, nici laude, mi-a adus un dosar penal. Cam aşa se întâmplă. Ceea ce la unii este de laudă, la alţii nu este de fală”.

Disputa internă privind nominalizarea Oanei Gheorghiu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, ceruse marți seară retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, pentru a „evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”. În luna februarie, după un incident în Biroul Oval dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele J.D.Vance, Oana Gheorghiu afirmase că oficialii americani sunt „doi golani”, precizând ulterior că declarațiile au fost opinii personale, formulate „într-un context emoțional foarte încărcat”. Ea a dat asigurări că va susține loial poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump.

Jurământul și absențele la Palatul Cotroceni

Oana Gheorghiu a depus joi jurământul pentru postul de vicepremier la Palatul Cotroceni. De la eveniment a lipsit președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care contestase numirea, dar și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Ceremonia a marcat în mod oficial intrarea Oanei Gheorghiu în guvern, în ciuda tensiunilor interne din PSD.

