Softronic, una dintre cele mai inovatoare companii din domeniul transportului feroviar, s-a numărat printre campionii soluțiilor sustenabile, prezentând publicului locomotiva cu frânare recuperativă – o tehnologie care transformă energia de mișcare a trenului înapoi în energie electrică. Aceasta poate fi reutilizată imediat, fie pentru alimentarea altor locomotive de pe aceeași linie, fie pentru a fi trimisă în rețea.

Deși sistemul este revoluționar și prietenos cu mediul, în România tehnologia nu a fost încă omologată, din cauza unor proceduri depășite, după cum a remarcat edilul Craiovei. „CFR Electrificare este încă în secolul trecut. Poate se trezește cineva isteț să înțeleagă potențialul investițiilor care se fac în România și care se exportă în țări super dezvoltate!”, a transmis Vasilescu.

Primarul a încurajat vizitatorii să treacă pe la standul Craiovei, unde pot descoperi un oraș și o companie care țin pasul cu noile tehnologii și cu direcția verde a transportului urban modern.